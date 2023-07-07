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لبنان
تريّث
Lebanon 24
07-07-2023
|
17:30
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تتريث بعض المصارف بالعودة السريعة للعمل بالتعميم 158 معدلاً، بعدما فرض عليها تأمين تسديد المبالغ المطلوبة للمودعين، عبر المصارف المراسلة، في حال الضرورة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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