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لبنان
حاموش تسلّم الملف الإداري للسفير عدوان
Lebanon 24
07-07-2023
|
22:43
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تسلّم المحامي العام الاستئنافي في بيروت رجا حاموش من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ملف التحقيق في التهم المنسوبة إلى السفير اللبناني في باريس رامي عدوان، ونسخة عن التحقيق الإداري الذي أجرته وزارة الخارجية مع السفير وموظفي السفارة في العاصمة الفرنسية.
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وكان الوزير عبدالله أبو حبيب كلّف الأمين العام السفير هاني شميطلي ومدير المغتربين في الوزارة السفير هادي هاشم، بالسفر إلى فرنسا، للنظر في شكويين ضد عدوان تقدّمت بهما موظفتان لبنانيتان سابقتان في السفارة، اتهمتا السفير بالاعتداء الجنسي والجسدي واللفظي عليهما في تواريخ مختلفة بين عامي 2018 و2022، وزعمتا أنهما تعرّضتا للضرب والاعتداء ومحاولات خنق ودهس بالسيارة. وقد نفى عدوان التهم، لكنه اعترف بإقامته علاقة حميمة و«ندّية» مع كل من الموظفتين، مقدّماً روايات مختلفة عن تلك التي سردتاها. وفتحت الشرطة الفرنسية تحقيقاً في الحادثة، وطلبت من لبنان رفع الحصانة عن السفير للتحقيق معه، وهو ما رفضته الخارجية كونها فتحت تحقيقاً في الحادث .
وبعد إعلان الخارجية استدعاء عدوان إلى الإدارة المركزية، وإبلاغ الخارجية الفرنسية بتولّي المستشار زياد طعان رئاسة البعثة بصفة قائم بالأعمال ابتداءً من 8 حزيران 2023، سافر شميطلي إلى باريس، ثم عاد ومعه ما يُعرف بالتحقيق الإداري الداخلي الذي أجرته الوزارة، واتّفق على إحالة الملف إلى القضاء في لبنان، ليترك له الادّعاء أو حفظ الأوراق.
وعلمت «الأخبار» أن لبنان يريد الاطّلاع على ملف التحقيقات الفرنسية، وسيرسل القاضي عويدات عبر وزارة العدل طلباً إلى السلطات الفرنسية المعنية لإيداع لبنان نسخة عنها قبل مباشرة القاضي حاموش النظر في الملف. ولم يُعرف ما إذا كان الفرنسيون ييتجاوبون مع الطلب، مع إشارة مصدر قضائي إلى أنه سيكون من الصعب على القضاء اللبناني الحكم في أصل الملف ما لم يطّلع على بيّنات المدعيتين وعلى التحقيقات التي أجرتها الشرطة الفرنسية.(جريدة الاخبار)
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