Advertisement

لبنان

لقاء مُرتقب بين "حزب الله".. والراعي للنقاش في الاستحقاق الرئاسي

Lebanon 24
07-07-2023 | 22:59
A-
A+
Doc-P-1085367-638243942254928106.png
Doc-P-1085367-638243942254928106.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب علي ضاحي في "الديار": إنفتاح حزب الله على المكونات المسيحية الدينية والسياسية والحزبية والاجتماعية متواصل.
وفي السياق، استكمل حزب الله امس جولاته على الفاعليات الدينية والمرجعيات الروحية المسيحية في المناطق، وتكشف اوساط مطلعة على اجواء حزب الله، ان الجولات هي استكمال للقاءات تجري بين مسؤولي الملف المسيحي في حزب الله ومعظم القيادات المسيحية الدينية والروحية، وكذلك الحزبية والنيابية ومختلف المكونات المسيحية، وهي جولات تصب في إطار التواصل الدائم والدوري وتبادل الآراء والتشاور في القضايا المحلية. ولا تخلو الجلسات ، وفق الاوساط ، من قلق كنسي حقيقي من تدهور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية لكل اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً.
Advertisement
 
وعن العلاقة بين حزب الله وبكركي، تكشف الاوساط ان التواصل مستمر بين الطرفين وهناك تحضير للقاء مرتقب بين الطرفين، وهو الاول بين لجنة بكركي وحزب الله بعد عودة البطريرك الماروني بشارة الراعي من الفاتيكان وفرنسا للنقاش في آخر تطورات الملف الرئاسي، رغم أن الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كان التقى في 4 حزيران الماضي موفد الراعي، رئيس اساقفة بيروت المطران بولس عبد الساتر.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:00 | 2023-07-08
01:15 | 2023-07-08
00:37 | 2023-07-08
00:33 | 2023-07-08
22:56 | 2023-07-07
22:52 | 2023-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website