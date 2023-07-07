لقاء مُرتقب بين "حزب الله".. والراعي للنقاش في الاستحقاق الرئاسي

كتب علي ضاحي في "الديار": إنفتاح حزب الله على المكونات المسيحية الدينية والسياسية والحزبية والاجتماعية متواصل.

وفي السياق، استكمل حزب الله امس جولاته على الفاعليات الدينية والمرجعيات الروحية المسيحية في المناطق، وتكشف اوساط مطلعة على اجواء حزب الله، ان الجولات هي استكمال للقاءات تجري بين مسؤولي الملف المسيحي في حزب الله ومعظم القيادات المسيحية الدينية والروحية، وكذلك الحزبية والنيابية ومختلف المكونات المسيحية، وهي جولات تصب في إطار التواصل الدائم والدوري وتبادل الآراء والتشاور في القضايا المحلية. ولا تخلو الجلسات ، وفق الاوساط ، من قلق كنسي حقيقي من تدهور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية لكل اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً.

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وعن العلاقة بين حزب الله وبكركي، تكشف الاوساط ان التواصل مستمر بين الطرفين وهناك تحضير للقاء مرتقب بين الطرفين، وهو الاول بين لجنة بكركي وحزب الله بعد عودة البطريرك الماروني بشارة الراعي من الفاتيكان وفرنسا للنقاش في آخر تطورات الملف الرئاسي، رغم أن الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كان التقى في 4 حزيران الماضي موفد الراعي، رئيس اساقفة بيروت المطران بولس عبد الساتر.