إعتراف "إسرائيلي" جديد يخصّ "حزب الله".. ماذا كُشف عن "الحرب"؟

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وقال مراسل الشؤون العسكرية في "يديعوت أحرونوت"، يوسي يهوشع، إنّ "الكثيرين في الجيش الإسرائيلي يعتقدون أنّ حزب الله لا يريد حرباً"، وأضاف: "إلا أنه رغم ذلك، فإنّه يتضحُ للجميع أنّ هناك إمكانية عالية جداً لحدوث ذلك الآن. إنَّ أرجحية الحرب مع حزب الله ارتفعت، وهي اليوم الأعلى منذ العام 2006 حينما وقعت حرب لبنان الثانية وذلك نتيجة كثير من الأسباب، أبرزها تشخيص ضعف العلاقة بين إسرائيل وواشنطن، والصدع الداخلي".ورأى يهوشوع أنّ الحرب "ستكون تجربة لم تمر على الداخل الإسرائيلي من قبل"، مؤكداً أنّ الأمر "لن يكون جولةً أخرى في غزة".وفي سياق تصريحه، شدّد يهوشع على وجوب "إيقاف التشريعات القضائية والتظاهرات، والاستعداد للحادثة الكبيرة هذه، إذ إنّ الثُّغَر واضحة جداً لحزب الله، وهو يستغلها".كذلك، أشار يهوشع إلى أنّ "إسرائيل تمرّ في فترة حاسمة جداً، لكنّها غير مستعدة لحرب مع حزب الله"، مضيفاً أنّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، "يدرك ويعرف متى سيدخل الليزر لاعتراض الصواريخ، ويعرف ويدرك كم بطارية دفاع يوجد".كذلك، أوضح أنّ "حزب الله لديه استخبارات، وكل شيء مكشوف"، لافتاً إلى أنّ "تعاظمه، على مدى 17 عاماً، هو الإخفاق الأكبر في إسرائيل، ولم يعالجه أحد".ودعا قادة الاحتلال إلى "وقف كل شيء، والاستعداد للحرب"، مشيراً إلى أنّ "الأكثر قابلية للانفجار، بين الساحات الأمنية الخمس، والتي كانت ناشطة هذا الأسبوع، هو لبنان".ورأى المراسل أنّ "التحدّي الأكبر، بالنسبة إلى إسرائيل، الآن، هو التعامل مع حزب الله ونصرالله الذي يتحدى إسرائيل في المدة الأخيرة"، مشيراً، في هذا السياق، الى "احتمال حدوث يوم قتالي والتدهور نحو حرب".وذكر المحلل الإسرائيلي أنّ "خمس ساحات كانت ناشطة في هذا الأسبوع، هي غزة، وسوريا، ولبنان، ومخيم جنين في الضفة الغربية، وهجمات في تل أبيب"، إلا أنّ "لبنان هو الساحة الأكثر قابلية للانفجار، والخطر يتزايد".وختم المحلل الإسرائيلي بالقول إنّ "نصرالله فنّان في تشخيص نقاط الضعف الداخلية في إسرائيل، وخبير في المجتمع الإسرائيلي، وهذا ما يجعله مستعداً للمجازفة"، مؤكداً أنّ "الوضع، في النهاية، سينفجر في وجه إسرائيل".ويتزايد الخوف الإسرائيلي من تعاظم قدرات حزب الله العسكرية، والخشية من أي حرب قائمة وعدم استعداد "إسرائيل" لها في ظل أزماتها الداخلية المتلاحقة، وهو ما يبرزه الإعلام الإسرائيلي بصورة لافتة.وقبل أيام، أكّد رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق في "جيش" الاحتلال، اللواء في الاحتياط عاموس يدلين، أنّ "التهديد الأكثر أهمية على إسرائيل يأتي اليوم من الشمال (حزب الله)".ولفت يدلين، خلال "مؤتمر بن غوريون" في النقب، والذي عقدته صحيفة "مكور ريشون" الإسرائيلية، إلى أنّ "حزب الله، لديه خصائص جيش نظامي في الحرب المُقبلة".وتحدّث يدلين عن "قوّة حزب الله وقدرته خلال الحرب المفترضة المقبلة"، قائلاً إنه "من المتوقع أن يدخل حزب الله بقواته جنوباً، وليس نحن (القوات الإسرائيلية) شمالاً".كذلك، تناولت "القناة الـ13" الإسرائيلية ملف الردع الإسرائيلي، مؤكّدةً أنّه "تأكّل إلى درجة أنّه غير موجود حالياً"، كما أشارت إلى أنّ المقاومة الإسلامية في لبنان (حزب الله) تردع كيان الاحتلال.