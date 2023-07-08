تنافس بين وزير ومدير عام على "النبيذ"

ازدادت في الفترة الاخيرة النشاطات السياحية المخصصة لتسويق النبيذ اللبناني. وفي هذا الإطار، عُلم أن تنافساً قوياً وصل الى حد الخلاف على إدارة تسويق هذا القطاع بين مدير عام إحدى الوزارات الذي يتولى هذا الملف منذ سنوات، ووزير يتابع الملف حديثاً بكل تفاصيله ويسعى إلى ضمّ هذا القطاع الى وزارته.

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وبحسب المعلومات، فإنّ هذا التنافس بلغ حد مقاطعة كل منهما لنشاط الآخر، أضف الى ذلك تواصل كلّ منهما مع المصنعين والخمارات بشكل كثيف من أجل استقطابهم الى جانبه.