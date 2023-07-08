قرارٌ صدر داخل مصرف لبنان.. "نفضة" آتية وهذا ما سيحصل!

لفت مصدر إداريّ في "مصرف لبنان" إلى أن قراراً صدر لفرق الصيانة لتجديد مكتب نائب الحاكم في فترة زمنية لا تتعدى الأسبوعين، من تجديد الفرش الى الستائر والأدوات المكتبية والتكييف وغيرها من اللوازم.

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ورجّح المصدر أن تكون هذه الخطوة مرتبطة باحتمال تسلّم نائب الحاكم زمام الأمور في حاكمية مصرف لبنان بعد إنتهاء ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة.

المصدر أكد أنَّ الأعمال سائرة في ترتيب مكتب نائب الحاكم وكأنه يتحضر لإستلام مهام الحاكم بعد إنتهاء في آخر شهر تموز.