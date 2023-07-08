قبل ساعات.. هذا ما شهدتهُ المصارف

تبيّن أنَّ عدداً من موظفي القطاع العام لاسيما الأساتذة في التعليم الرّسمي، لم يتلقّوا رواتبهم عن شهر حزيران والتي جرى تحويلها إلى المصارف، يوم أمس الجمعة.



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وفي السِّياق، قالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنَّ مصرف لبنان زوَّد أغلب المصارف خلال الأيام الماضية بالدولارات المطلوبة للرواتب بغية تسليمها للموظفين على أساس التعميم رقم 161، مشيرةً إلى أنَّ الإشكالية المرتبطة بالتحويلات المالية لا تتعلّق بعدم توافر الدولارات، وجُلّ ما في الأمر هو أنّ هناك أرضية تقنية لدى المصارف يتم تحضيرها في الوقت الراهن للرواتب بُغية صرفها بالشّكل المطلوب. وبحسب المصادر، فإنَّ هناك إتصالات عديدة حصلت مع بعض المصارف خلال الساعات الماضية لإستطلاع الأمر، وقد أبلغ بعضها الزبائن بأنَّ الأموال ستكون متوافرة في كافة الحسابات قريباً جداً.وفي السِّياق، قالت مصادر مصرفيّة لـإنَّ مصرف لبنان زوَّد أغلب المصارف خلال الأيام الماضية بالدولارات المطلوبة للرواتب بغية تسليمها للموظفين على أساس التعميم رقم 161، مشيرةً إلى أنَّ الإشكالية المرتبطة بالتحويلات المالية لا تتعلّق بعدم توافر الدولارات، وجُلّ ما في الأمر هو أنّ هناك أرضية تقنية لدى المصارف يتم تحضيرها في الوقت الراهن للرواتب بُغية صرفها بالشّكل المطلوب.

وأمس الجمعة، أعلنت وزارة المالية أنها حولت رواتب القطاع العام للشهر الحالي الى مصرف لبنان، وهي عبارة عن الراتب الأساسي مضافاً إليه ما يوازي راتبين إضافيين، وبدلات النقل عن الشهر الماضي.

وأوضحت الوزارة أنها وضعت آلية عمل للإدارات ليصبح صرف الرواتب السبعة دفعة واحدة بانتظام اعتباراً من الشهر المقبل.