Advertisement

لبنان

لبنان يُسجل إنجازاً عالمياً جديداً.. طفلة ترفع إسم بلدها في تركيا!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
08-07-2023 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1085416-638244063216748836.jpg
Doc-P-1085416-638244063216748836.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجّل لبنان فوزاً مُستحقاً من خلال احتلاله المرتبة الثانية عالمياً ضمن مسابقة دوليّة أجريت في تركيا وتختصّ بـ"الحساب الذهني السريع" للرياضيات من تنظيم المؤسسة الدولية "Wamas".
 
Advertisement
ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فقد تمكنت الشّابة ماريا عودة من تحقيق فوز لبنان في المباراة التي شارك بها 400 طالبٍ وطالبة من 18 دولة.
 
وجاءت مشاركة عودة ضمن وفدٍ مثّل لبنان وتألف من 9 طلاب تحت إشراف شركة "BFC" المعنية بتدريب الأطفال على الحساب الذهني السريع، وقد عادَ الوفد المشارك بالبطولة إلى مطار رفيق الحريري الدولي، صباح اليوم السبت.
 
وفي حديثٍ عبر "لبنان24"، أكد المُختص بالتدريب على الحساب الذهني السريع وممثل الوفد اللبناني في البطولة محمد المسلماني أنَّ البطولة كانت مهمة جداً خصوصاً أن انتزاع لبنان المرتبة الثانية عالمياً ليس بالأمر السهل رغم الظروف الصعبة، وأضاف: "لقد تمكنت الطالبة عودة من تكريسِ مواجهة مباشرة مع طلابٍ آخرين، واستطاعت رغم الضغوط النفسية أن تُنجز العمليات الحسابيّة كما يجب".
 
وأكد المسلماني أنَّ الهدف كان دائماً وأبداً تمثيل لبنان وإثبات قدرات أبنائه عالمياً على صعيد "الحساب الذهني السريع" الذي يعتبر من العلوم المهمة والتي تساعد على تنمية وتحفيز القدرات الفكرية للأطفال والمراهقين، وختم: "مباركٌ للبنان هذا الفوز، ونسعى دائماً لأن نكون في الطليعة ونرفع اسم بلدنا عالياً مثلما حصل عام 2021 حينما تمكنت الطالبة عودة من من تسجيل فوز عالمي للبنان في الحساب الذهني".
 
وكان وزير الثقافة محمد وسام المُرتضى التقى في مكتبه قبل أيام، السيد مسلماني مع وفدٍ طالبي من مدارس  بعلبك - الهرمل.
 
وخلال اللقاء، حضّ الوزير المرتضى على "بذل قصارى الجهد من أجل تحقيق فوز يرفع اسم لبنان عاليا"، واعداً بتكريم "يليق بمن يسجل تفوقاً في مسابقة الحساب الذهني".
 
 
 
 
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:36 | 2023-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2023-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:24 | 2023-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:23 | 2023-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2023-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-07-08
04:00 | 2023-07-08
07:06 | 2023-07-08
07:00 | 2023-07-08
06:53 | 2023-07-08
06:23 | 2023-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website