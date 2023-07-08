لبنان يُسجل إنجازاً عالمياً جديداً.. طفلة ترفع إسم بلدها في تركيا!

سجّل لبنان فوزاً مُستحقاً من خلال احتلاله المرتبة الثانية عالمياً ضمن مسابقة دوليّة أجريت في تركيا وتختصّ بـ"الحساب الذهني السريع" للرياضيات من تنظيم المؤسسة الدولية "Wamas".

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ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فقد تمكنت الشّابة ماريا عودة من تحقيق فوز لبنان في المباراة التي شارك بها 400 طالبٍ وطالبة من 18 دولة.

وجاءت مشاركة عودة ضمن وفدٍ مثّل لبنان وتألف من 9 طلاب تحت إشراف شركة "BFC" المعنية بتدريب الأطفال على الحساب الذهني السريع، وقد عادَ الوفد المشارك بالبطولة إلى مطار رفيق الحريري الدولي، صباح اليوم السبت.

وفي حديثٍ عبر "لبنان24"، أكد المُختص بالتدريب على الحساب الذهني السريع وممثل الوفد اللبناني في البطولة محمد المسلماني أنَّ البطولة كانت مهمة جداً خصوصاً أن انتزاع لبنان المرتبة الثانية عالمياً ليس بالأمر السهل رغم الظروف الصعبة، وأضاف: "لقد تمكنت الطالبة عودة من تكريسِ مواجهة مباشرة مع طلابٍ آخرين، واستطاعت رغم الضغوط النفسية أن تُنجز العمليات الحسابيّة كما يجب".

وأكد المسلماني أنَّ الهدف كان دائماً وأبداً تمثيل لبنان وإثبات قدرات أبنائه عالمياً على صعيد "الحساب الذهني السريع" الذي يعتبر من العلوم المهمة والتي تساعد على تنمية وتحفيز القدرات الفكرية للأطفال والمراهقين، وختم: "مباركٌ للبنان هذا الفوز، ونسعى دائماً لأن نكون في الطليعة ونرفع اسم بلدنا عالياً مثلما حصل عام 2021 حينما تمكنت الطالبة عودة من من تسجيل فوز عالمي للبنان في الحساب الذهني".

وكان وزير الثقافة محمد وسام المُرتضى التقى في مكتبه قبل أيام، السيد مسلماني مع وفدٍ طالبي من مدارس بعلبك - الهرمل.

وخلال اللقاء، حضّ الوزير المرتضى على "بذل قصارى الجهد من أجل تحقيق فوز يرفع اسم لبنان عاليا"، واعداً بتكريم "يليق بمن يسجل تفوقاً في مسابقة الحساب الذهني".