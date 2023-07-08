نفذت مديرية المخابرات في الجيش عمليّة نوعيّة في المنية أوقفت خلالها عدداً من الفانات التي تقلّ ركاباً يتحضرون لمغادرة لبنان بطريقةٍ غير شرعية عبر البحر، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.

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وأشارت المصادر إلى أنّ عدد الموقوفين بلغ 80 شخصاً، كاشفة أنَّ شعبة المعلومات تمكّنت أيضاً من توقيف شاحنتين صغيرتين كانتا تقلان 100 شخصٍ في المنية كانوا يهدفون للهرب عبر البحر.