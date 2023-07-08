Advertisement

لبنان

عمليّة نوعية لـ"مخابرات الجيش" في المنية.. هكذا تمّ إحباط مُخطط لـ"تهريب أشخاص"!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
08-07-2023 | 02:50
A-
A+
Doc-P-1085419-638244070145822447.jpg
Doc-P-1085419-638244070145822447.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفذت مديرية المخابرات في الجيش عمليّة نوعيّة في المنية أوقفت خلالها عدداً من الفانات التي تقلّ ركاباً يتحضرون لمغادرة لبنان بطريقةٍ غير شرعية عبر البحر، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.
Advertisement
 
وأشارت المصادر إلى أنّ عدد الموقوفين بلغ 80 شخصاً، كاشفة أنَّ شعبة المعلومات تمكّنت أيضاً من توقيف شاحنتين صغيرتين كانتا تقلان 100 شخصٍ في المنية كانوا يهدفون للهرب عبر البحر. 
 
كذلك، أفيد أيضاً عن إحباط عملية تهريب عددٍ من الأشخاص في منطقة حنوش - حامات، وقد قالت المصادر إنّ "عدد الموقوفين هناك بلغ 45 شخصاً وجميعهم من التابعية السورية".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:36 | 2023-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2023-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:24 | 2023-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:23 | 2023-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2023-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-07-08
04:00 | 2023-07-08
07:06 | 2023-07-08
07:00 | 2023-07-08
06:53 | 2023-07-08
06:23 | 2023-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website