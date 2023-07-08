حنكش: تهديد نواب الحاكم بالاستقالة أقلّ ما يقال عنه "لا أخلاقي"

غرّد النائب الياس حنكش عبر "تويتر" قائلا: "تهديد نواب حاكم مصرف لبنان بالاستقالة أقل ما يقال عنه لا أخلاقي -UNETHICAL هذا تواطؤ مع محاولات حكومة تصريف تعيين حاكم جديد في ظل غياب رئيس جمهورية، إما تواطؤ مع من يريد التمديد لرياض سلامة. في الحالتين يرفضون تحمل مسؤولية تسيير مرفق عام، فهم يعيشون جاه المناصب ووقت الجد يهربون".

Advertisement