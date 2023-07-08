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لبنان

في منطقة لبنانيّة.. عُطل يطال سنترالاً لـ"أوجيرو" ولا خدمات

Lebanon 24
08-07-2023 | 03:33
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أفادت اوجيرو عن عطل في سنترال خلدة بسبب الضغط على المولدات، ما أدى إلى توقف الخدمات في المنطقة المذكورة، وعدد من المناطق المجاورة.
 
 
واكدت عبر تويتر ان فرقها تعمل على تصليح العطل بالسرعة الممكنة.
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