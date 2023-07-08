أفادت اوجيرو عن عطل في سنترال خلدة بسبب الضغط على المولدات، ما أدى إلى توقف الخدمات في المنطقة المذكورة، وعدد من المناطق المجاورة.

واكدت عبر تويتر ان فرقها تعمل على تصليح العطل بالسرعة الممكنة.