Advertisement

لبنان

الأبيض: لبنان يقوم بما عليه بدعم من الشركاء وعلى المجتمع الدولي إظهار المزيد من المسؤولية

Lebanon 24
08-07-2023 | 04:33
A-
A+
Doc-P-1085449-638244131453262288.jpg
Doc-P-1085449-638244131453262288.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شارك وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض في المؤتمر الذي نظمته "الوكالة الفرنسية للتنمية"، بالتعاون مع منظمات ومؤسسات صحية دولية في مدينة ليون في فرنسا، تحت عنوان "صحة واحدة مستدامة للجميع"، بحضور المدير الجديد لأكاديمية منظمة الصحة العالمية ديفيد أتكوأرينا David Atchoarena ووزيرة الصحة في السينغال ماري آوا كول سيك Marie Awa Coll Seck وممثلين عن منظمات مجتمع مدني ومتخصصة في الصحة من مختلف أنحاء العالم.
Advertisement

وانطلق الوزير الأبيض من كلمته في الحديث عن تجربة لبنان في مواجهة وباء الكوليرا، فذكّر بأن "لبنان الذي يعاني من نقص هائل في الموارد، تمكن من مواجهة هذا الوباء، الذي انتشر في البداية في البيئة الهشة لتجمعات اللاجئين والنازحين".

وتابع: "أن نجاح الوزارة في احتواء الوباء، يعود لإرساء خطة واضحة إرتكزت على مقاربة "الصحة للجميع" واعتمدت على تعاون الأفرقاء المعنيين جميعًا بدءًا من المجتمع المحلي إلى الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية مشكورة بالتنسيق مع الشركاء المتعددين".

وشدد الوزير الأبيض على وجوب أخذ 3 مكونات في الإعتبار لدى إرساء مبدأ "الصحة للجميع". وهي التالية: أولا: الإقرار بالترابط الوثيق بين صحة الإنسان والبيئة التي يعيش فيها والحيوان، والعمل على وضع رؤيا مشتركة تحقق تبادل المعلومات واتخاذ القرارات الموحدة لمواجهة التحديات الصحية.
 
ثانيًا: فعالية الإدارة من خلال إنشاء مجموعات عمل متعددة الإختصاصات ومنصات مشتركة وآليات عملية تضمن التنسيق الفعال بين مختلف الأفرقاء.

ثالثًا: الحرص على المراقبة الحثيثة والترصد لتقييم المؤشرات الصحية وتحليلها واتخاذ القرارات الملائمة التي تضمن مبدأ "الصحة للجميع".

وأكد الوزير الأبيض أن "لبنان ووزارة الصحة العامة يقومان في هذا السياق بكل ما يجب القيام به لضمان مبدأ "الصحة للجميع"، بحيث يحصل المواطنون والمقيمون على أرض الوطن على الخدمات الصحية اللازمة، وذلك رغم ما يعانيه النظام الصحي من الأزمة المالية الحادة".

وختم مؤكداً أن "لبنان لم يتراجع يومًا عن واجباته"، شاكرًا للمنظمات الدولية الشريكة دعمها، ومتمنيًا في الوقت نفسه على المجتمع الدولي الاضطلاع بالمزيد من المسؤولية في هذا المجال. 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:36 | 2023-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2023-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:24 | 2023-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:23 | 2023-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2023-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-07-08
04:00 | 2023-07-08
07:06 | 2023-07-08
07:00 | 2023-07-08
06:53 | 2023-07-08
06:23 | 2023-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website