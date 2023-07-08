Advertisement

لبنان

المطران مطر: نرفض أي حوار حول تغيير النظام في لبنان

Lebanon 24
08-07-2023 | 04:37
A-
A+
Doc-P-1085450-638244131850542822.jpg
Doc-P-1085450-638244131850542822.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد المطران بولس مطر تأييد قيام حوار وطني يكون محصورا بالتشاور حول أي رئيس نريد.
 
 
وفي حديث الى برنامج "أحداث في حديث" عبر صوت كل لبنان، قال المطران: "يمكن ان يتمّ الاتفاق على شخصية واحدة تتولى مهام الرئاسة الأولى بالتذكية أو الذهاب الى التصويت الديمقراطي للمرشحين وليفز من ينال أكبر عدد من الأصوات وفق مقتضيات الحياة الديمقراطية".
Advertisement
 
 
ورفض أي حوار حول تغيير النظام في لبنان، معتبرا أنه من الخطأ الحديث اليوم عن تطوير اتفاق الطائف فيما المطلوب إنجاز الاستحقاق الرئاسي أولاً.
 
 
وتابع متسائلا: "هل تقدّمت جهة ما بمشروع تطوير الطائف لنعرف أي لبنان نريد؟ هل نريده دولة مدنية أو طائفية؟"، معتبرا ان لبنان غرق كثيرا في أمور الطوائف والتحاصص بما يتعارض مع مبدأ الوطنية.
وعن المسعى الفرنسي على خط الرئاسة، لفت المطران مطر الى ان الموفد الفرنسي قال بوضوح إن الحلّ هو لدى اللبنانيين، مشددا على ان المطلوب هو إيصال رئيس جمهورية يتفق عليه المسيحيون بالدرجة الأولى ويكون مقبولا من قبل المسلمين وباقي القوى.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:36 | 2023-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2023-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:24 | 2023-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:23 | 2023-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2023-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-07-08
04:00 | 2023-07-08
07:06 | 2023-07-08
07:00 | 2023-07-08
06:53 | 2023-07-08
06:23 | 2023-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website