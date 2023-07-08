المطران مطر: نرفض أي حوار حول تغيير النظام في لبنان

أكد المطران بولس مطر تأييد قيام حوار وطني يكون محصورا بالتشاور حول أي رئيس نريد.

وفي حديث الى برنامج "أحداث في حديث" عبر صوت كل لبنان، قال المطران: "يمكن ان يتمّ الاتفاق على شخصية واحدة تتولى مهام الرئاسة الأولى بالتذكية أو الذهاب الى التصويت الديمقراطي للمرشحين وليفز من ينال أكبر عدد من الأصوات وفق مقتضيات الحياة الديمقراطية".

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ورفض أي حوار حول تغيير النظام في لبنان، معتبرا أنه من الخطأ الحديث اليوم عن تطوير اتفاق الطائف فيما المطلوب إنجاز الاستحقاق الرئاسي أولاً.

وتابع متسائلا: "هل تقدّمت جهة ما بمشروع تطوير الطائف لنعرف أي لبنان نريد؟ هل نريده دولة مدنية أو طائفية؟"، معتبرا ان لبنان غرق كثيرا في أمور الطوائف والتحاصص بما يتعارض مع مبدأ الوطنية.

وعن المسعى الفرنسي على خط الرئاسة، لفت المطران مطر الى ان الموفد الفرنسي قال بوضوح إن الحلّ هو لدى اللبنانيين، مشددا على ان المطلوب هو إيصال رئيس جمهورية يتفق عليه المسيحيون بالدرجة الأولى ويكون مقبولا من قبل المسلمين وباقي القوى.