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لبنان

حميّة: دعمنا للشعب الفلسطيني سيبقى مفتوحاً لأبعد الحدود

Lebanon 24
08-07-2023 | 04:39
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أكّد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية أن "طرحنا لقضية ‎فلسطين من العاصمة اليونانية أثينا ومن على المنابر الدولية كافة، هو التزام ثابت لن يتزحزح".

وقال: "دعمنا في ‎لبنان للشعب الفلسطيني على المستويات كافة، وبكل الإمكانات المتاحة سيبقى مفتوحا لأبعد الحدود".
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