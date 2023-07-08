حميّة: دعمنا للشعب الفلسطيني سيبقى مفتوحاً لأبعد الحدود

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أكّد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية أن "طرحنا لقضية ‎فلسطين من العاصمة اليونانية أثينا ومن على المنابر الدولية كافة، هو التزام ثابت لن يتزحزح".وقال: "دعمنا في ‎لبنان للشعب الفلسطيني على المستويات كافة، وبكل الإمكانات المتاحة سيبقى مفتوحا لأبعد الحدود".