بالصورة.. مولودٌ صغير يحمل إسم "نبيه برّي" ويظهر بعلم "حركة أمل"!

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي منشوراً يشير إلى أنّ المواطن الشاب حسن خليل عزّام أطلق إسم "نبيه بري" على طفله المولود حديثاً.

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وعبر حسابه على "فيسبوك"، كتب عزّام وهو من بلدة صديقين الجنوبيّة قائلاً: "توارثنا عن آبائنا أن نسمي أبناءنا بأسماء من من نحب حتى نخلد ذكراهم او نتبارك بأسمائهم كأسماء الأنبياء والأئمة ولأننا نؤمن بك كما نؤمن بأن علياً ولي الله اسميناه نبيه بري ولأنها تصادف ولادتك مع عيد الغدير يوم اتم الله فيه النعمة واكتمل فيه الدين فكما اكمل الله بهذا اليوم الدين بولاية امير المؤمنين قد أتم علينا النعمة و اكمل عائلتي بولادة نبيه بري حسن عزام فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ونسأل الله أن يكون اسماً على مسمى نبيها و بارا و أن يحفظ الله قائدنا الأخ الرئيس نبيه بري ويطيل في عمره الشريف".

وأرفق عزام منشوره بصورةٍ برفقة زوجته ونجله، وقد ظهر الأخير مغطّى بعلم "حركة أمل".