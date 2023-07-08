مذكرة توقيف غيابيّة بحقّ "رئيس بلدية" سابق.. ما هي جريمتهُ؟

أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور قراراً قضى بتسطير مذكرتي توقيف غيابية بحق المدعى عليهما بشير فرحات، رئيس بلدية حمانا السابق، وثناء نصر زوجة نائب رئيس بلدية حمانا السابق، برقم مذكرة توقيف تسلسلي 386 و 387 وذلك بجرم إختلاس الأموال وإستثمار الوظيفة والتزوير والإهمال الوظيفي في قضية مستوصف بلدية حمانا.

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