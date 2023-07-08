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لبنان

خلف: الكتل النيابية مرتهنة للخارج والتوافق ينحر الديمقراطية

Lebanon 24
08-07-2023 | 05:08
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أكد النائب ملحم خلف أنّ القانون يفرض بأن يستلم نائب حاكم مصرف لبنان، صلاحيات الحاكم رياض سلامة بعد انتهاء ولاية الأخير يوم 31 تموز الجاري.
 
وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، قال خلف: "للأسف النواب مختزلون اليوم برؤساء الكتل النيابية وهذه الكتل مرتهنة للخارج"، وأضاف: "الحوار لا يكون على استحقاق بل على كيفية الخروج من أزمة فالتوافق ينحر الديمقراطية".
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وتابع: "نطالب بتطبيق الدستور ما يعني ان تعقد جلسات متتالية حتى انتخاب رئيس للجمهورية، فهناك واجب دستوري على النائب أن يكون حاضراً في المجلس لحظة الشغور الرئاسي".
 
وختم قائلاً: "يجب أن نعمل وفق ما ينص الدستور وبالتالي عقد جلسات متتالية حتى انتخاب رئيس الجمهورية فلا يمكن ان نتحاور على استحقاق".
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