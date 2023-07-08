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لبنان

برقية من الفاتيكان إلى وليد جنبلاط

Lebanon 24
08-07-2023 | 06:12
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تلقّى الوزير والنائب السابق وليد جنبلاط برقية جوابية من دولة الفاتيكان لشكره باسم البابا فرنسيس على التعزية بوفاة البابا بنديكتوس السادس عشر.

وجاء في البرقية الجوابية التي أرسلها المونسنيور المطران إدغار بينيا بارا، وكيل الشؤون العامة في أمانة سر دولة الفاتيكان: "نشكركم باسم البابا فرنسيس، على مشاعر التعزية الصادقة التي عبّرتم عنها لوفاة البابا بنديكتوس السادس عشر، والتي تذكرنا بالخدمة السخية التي قدمها الحبر الراحل للكنيسة والإنسانية".
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