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لبنان

العثور على جثة شاب في هذه البلدة.. توفي بطلق ناري داخل سيارته

Lebanon 24
08-07-2023 | 06:23
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أفادت مراسلة "لبنان 24" عن العثور على جثة الشاب حنّا ح. متوفيًا بطلق ناري داخل سيارته في جب جنين. 
وحضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادثة. ولا معلومات لغاية الساعة عن سبب الوفاة. 
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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وفاة

جب جنين

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