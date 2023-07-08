العثور على جثة شاب في هذه البلدة.. توفي بطلق ناري داخل سيارته

أفادت مراسلة "لبنان 24" عن العثور على جثة الشاب حنّا ح. متوفيًا بطلق ناري داخل سيارته في جب جنين.

وحضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادثة. ولا معلومات لغاية الساعة عن سبب الوفاة.

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