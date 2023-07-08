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لبنان

حالتها حرجة.. سقوط طفلة من على سطح منزل قديم في هذه المنطقة

Lebanon 24
08-07-2023 | 07:42
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تعرضت الطفلة "م.ش.د" البالغة من العمر سنة والنصف، وهي سورية الجنسية، لحادثة سقوط من على سطح منزل قديم في منطقة القلمون. وعلى الفور حضرت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة الى المكان وجرى اسعافها ونقلها الى مستشفى هيكل لتلقي العلاج. 
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وبحسب المعلومات الاولية فان وضعها الصحي غير مستقر. 
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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