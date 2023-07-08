القاصر شهد مفقودة.. هلى تعرفون مكانها؟

Advertisement

عمّت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة القاصر شهد محمد أبو صافي (مواليد عام 2010، لبنانيّة)، التّي غادرت منزل ذويها، الكائن في مخيم شاتيلا، بتاريخ 15-6-2023، ولم تَعُد لغاية تاريخه.وطلبت من الذين شاهدوها أو يعرفون مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة بئر حسن في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 858473-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.