إحباط عملية هجرة غير شرعية واسعة من شمال لبنان عبر البحر.. تفاصيل جديدة تُكشف

Advertisement

افادت معلومات خاصة بأن عمليات رصد ومتابعة نفّذتها دوريتان من مخابرات الجيش وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وذلك بعد تلقيهما معلومات فجر اليوم، كان نتيجتها إحباط محاولة هجرة غير شرعية على متن أحد المراكب. وبالنتيجة تمّ توقيف 4 شاحنات صغيرة (بيك-أب)، إحداها في بلدة العبدة، والثلاث الأخريات في مدينة المنية، وعلى متنها عشرات الأشخاص.قدّرت المصادر عدد الأشخاص الموقوفين في العمليّة بنحو 400 شخص تقريباً، من الأطفال والنساء والرجال، فيما البحث جار عن الرؤوس المدبّرة لهذه العملية، بناءً على خيوط متوافرة للجهات الأمنية، تجري متابعتها عبر التحقيقات الجارية مع الموقوفين بإشراف القضاء المختصّ.وعلى صعيد متصل، أفيد عن إحباط عملية إبحار غير شرعيّة على شاطئ حنوش في منطقة شكا-الهري.