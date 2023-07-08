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لبنان

اصوات انفجارات على الحدود.. ماذا يحصل؟

Lebanon 24
08-07-2023 | 08:36
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أفادت مراسلة "لبنان 24" أنّ اصوات الانفجارات التي تسمع على الحدود اللبنانية - الفلسطينية، ناجمة عن تدريبات لسلاح المدرعات في جيش العدو في الحقل 120 في الجولان المحتل.
 
 
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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