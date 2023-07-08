اصوات انفجارات على الحدود.. ماذا يحصل؟

أفادت مراسلة "لبنان 24" أنّ اصوات الانفجارات التي تسمع على الحدود اللبنانية - الفلسطينية، ناجمة عن تدريبات لسلاح المدرعات في جيش العدو في الحقل 120 في الجولان المحتل.

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