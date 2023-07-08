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لبنان
دولار السوق الموازية.. هذا ما سجّله عصراً
Lebanon 24
08-07-2023
|
09:42
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 91000 - 91300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان قد افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة صباحاً، على تسعيرة تتراوح ما بين 91000 و91200 ليرة لبنانيّة للدولار الواحد.
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