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لبنان

دولار السوق الموازية.. هذا ما سجّله عصراً

Lebanon 24
08-07-2023 | 09:42
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 91000 - 91300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
 

وكان قد افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة صباحاً، على تسعيرة تتراوح ما بين 91000 و91200 ليرة لبنانيّة للدولار الواحد.
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