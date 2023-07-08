في البترون.. الجيش يوقف سوريين وهذا ما كانوا يخططون للقيام به

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في بيان، أن "دورية من مديرية المخابرات أوقفت في بلدة سلعاتا - البترون 5 سوريين بسبب تحضيرهم لعملية هجرة غير شرعية عبر البحر لعدد من الأشخاص، كما أوقفت 49 سوريا بينهم نساء وأطفال عند حاجز دير عمار - الشمال، بعدما كانوا متجهين إلى منطقة البترون بنية الهجرة غير الشرعية عبر البحر إلى إحدى الدول الأوروبية".

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وتابع البيان: "كذلك أوقفت دورية أخرى من المديرية في مخيم برج البراجنة الفلسطيني ع.س. لإطلاقه النار على الفلسطينيين ح.ع وم.ع ما أدى إلى مقتلهما، وذلك نتيجة خلافات سابقة. وقد ضبط في حوزته سلاح حربي.



سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين".