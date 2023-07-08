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لبنان

تيمور جنبلاط: لا مفر من الحوار الداخلي

Lebanon 24
08-07-2023 | 10:51
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أكد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، أن "لا مفر من الحوار الداخلي مهما كان نوعه وظروفه، خصوصا أمام العقم السياسي في البلاد وأقسى درجات الشلل الذي يصيب مختلف السلطات"،  مشيرا إلى أن "الأزمات المتراكمة تنذر بمزيد من الأخطار على مختلف المستويات المالية والاقتصادية والاجتماعية والبنيوية".
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وفي تصريح على هامش لقاءاته في قصر المختارة، دعا جنبلاط إلى "حث الخطى لاتخاذ الإجراءات والإصلاحات الضرورية المطلوبة، وإلى ترميم هيكل المؤسسات من أجل تفادي الفراغ الذي ينتقل من واحدة إلى أخرى، خاصة تلك التي لا تزال ضامنة لأمن اللبنانيين ولما تبقى من اقتصاد".
 
 
هذا وشكر جميع الوفود المهنئة التي زارت المختارة اليوم، مؤكداً المضي في "نهج المختارة التاريخي ودورها الوطني، واستمرار إنفتاح الحزب التقدمي الاشتراكي على الحوار، لمقاربة المشكلات الراهنة بروح وطنية جامعة".
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