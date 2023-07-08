Advertisement

لبنان

مصيرُ "صيرفة" يُكشفه خبيرٌ إقتصادي.. ماذا سيحصل قريباً؟

Lebanon 24
08-07-2023 | 12:16
A-
A+
Doc-P-1085538-638244408349386416.jpg
Doc-P-1085538-638244408349386416.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالَ الباحث والخبير الإقتصادي محمود جباعي إنّ "تعيين حاكم جديدٍ لمصرف لبنان من خلال الحكومة، يحتاج إلى حضور 16 وزيراً"، مشيراً إلى أن "غياب التيار الوطني الحر وحزب الله عن الجلسة يجعلُ أمرَ التعيين مستحيل". 
Advertisement

وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، اليوم السبت، كشف جباعي أنّ "آخر المعلومات تقول إنّ نواب حاكم مصرف لبنان الـ4 سيتقدّمون باستقالتهم قبل 31 تموز، وهم أعطوا مهلة أسبوعٍ بعد البيان لإيجاد حل"، وأضاف: "من الممكن أن يحصل تفويض ضمن القانون لوزير المالية يوسف خليل للطلب من مجلس المصرف المركزي وبمن فيهم الحاكم، تصريف الأعمال لمدّة 3 أشهر". 

كذلك، فقد لفت الجباعي إلى أنّ "النواب الـ4 لحاكم مصرف لبنان يعارضون منصة صيرفة التي سيتم إلغاؤها في حال دخول حاكمية البنك المركزي مرحلة الشغور"، وأضاف: "مع ذلك، فإنّ إلغاء المنصة لن يشمل موظفي القطاع العام"، ما يعني أن هؤلاء سيظلون يستفيدون منها.

وأوضح جباعي أن "استقرار الليرة اللبنانية اليوم يعود الى صيرفة وأموال الاغتراب"، موضحاً أنّ "صندوق النقد لا يريد أن يظهر أننا لدينا مؤشرات ايجابية لأن ذلك يلزم الدولة باعادة أموال للمودعين".

وأردف: "موازنة العام 2023 ستكون على سعر صيرفة وهذا جيد شرط تعديل الرواتب وتحسينها. كذلك، فإن الأسعار أصبحت شبيهة بأسعار ما قبل العام 2019 لكن الرواتب لا تزال متدنية".










تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:01 | 2023-07-08
14:38 | 2023-07-08
14:02 | 2023-07-08
13:49 | 2023-07-08
13:10 | 2023-07-08
12:55 | 2023-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website