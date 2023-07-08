مصيرُ "صيرفة" يُكشفه خبيرٌ إقتصادي.. ماذا سيحصل قريباً؟

قالَ الباحث والخبير الإقتصادي محمود جباعي إنّ "تعيين حاكم جديدٍ لمصرف لبنان من خلال الحكومة، يحتاج إلى حضور 16 وزيراً"، مشيراً إلى أن "غياب التيار الوطني الحر وحزب الله عن الجلسة يجعلُ أمرَ التعيين مستحيل".

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وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، اليوم السبت، كشف جباعي أنّ "آخر المعلومات تقول إنّ نواب حاكم مصرف لبنان الـ4 سيتقدّمون باستقالتهم قبل 31 تموز، وهم أعطوا مهلة أسبوعٍ بعد البيان لإيجاد حل"، وأضاف: "من الممكن أن يحصل تفويض ضمن القانون لوزير المالية يوسف خليل للطلب من مجلس المصرف المركزي وبمن فيهم الحاكم، تصريف الأعمال لمدّة 3 أشهر".



كذلك، فقد لفت الجباعي إلى أنّ "النواب الـ4 لحاكم مصرف لبنان يعارضون منصة صيرفة التي سيتم إلغاؤها في حال دخول حاكمية البنك المركزي مرحلة الشغور"، وأضاف: "مع ذلك، فإنّ إلغاء المنصة لن يشمل موظفي القطاع العام"، ما يعني أن هؤلاء سيظلون يستفيدون منها.



وأوضح جباعي أن "استقرار الليرة اللبنانية اليوم يعود الى صيرفة وأموال الاغتراب"، موضحاً أنّ "صندوق النقد لا يريد أن يظهر أننا لدينا مؤشرات ايجابية لأن ذلك يلزم الدولة باعادة أموال للمودعين".