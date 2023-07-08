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لبنان

بيانٌ جديد من الجيش عن حادثة "القرنة السوداء".. هذا ما أعلنه اليوم

Lebanon 24
08-07-2023 | 12:37
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:‎

"على أثر الحادثة الأليمة التي وقعت بتاريخ 1 / 7 / 2023 في منطقة القرنة السوداء بين مواطنين من بلدتي بشري وبقاعصفرين ونتج عنها وفاة الشاب هيثم طوق، تدخلت وحدات من الجيش لتنفيذ تدابير أمنية وما لبثت أن تعرضت لإطلاق نار، فردت بالمثل وأوقفت عددا من الأشخاص. وتبين حينها إصابة المواطن مالك رومانوس الذي توفي لاحقا متأثرا بجراحه.
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نتيجة لذلك، وبناء على إشارة النيابة العامة التمييزية، باشرت مديرية المخابرات إجراء تحقيق فوري وأوقفت عددًا من المتورطين الأساسيين. وعليه، بعد إنجاز التحقيقات، وبناء على إشارة النيابة العامة التمييزية، أطلِق سراح عدد من الموقوفين رهن التحقيق وأحيل 11 موقوفا على القضاء المختص".

ولاحقا، أفادت قناة الـLBCI، أن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني أوقفت الاشخاص المتورطّين بمقتل هيثم طوق في القرنة السوداء، وهم ضمن الموقوفين الـ11 إلى جانب أفراد آخرين شاركوا بالإشكال المسلّح.
 
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