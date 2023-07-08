هذا هو موقف "الكتل المسيحية" من ملف حاكمية مصرف لبنان

لا يزالُ ملفُ حاكميةِ مصرف لبنان يتقدّمُ المشهد لا سيما وسْطَ ترقبِ مواقفِ القوى المسيحية من تعيينِ حكومةِ تصريف الأعمال حاكماً جديداً إذا اصرَّ النوابُ الـ4 على الاستقالة.

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ونقلت قناة "الجديد" عن مصادر "القوات اللبنانية" قولها إنّ موقفها تجاه تعيين حاكم جديد ليس مُتخذاً بعد، مشيرة إلى أنها تنتظر أن تُصبح استقالة النواب الـ4 رسمية للبناء على الشيء مُقتضاه.

من جهتها، رفضت مصادر "التيار الوطني الحر" أن تقوم الحكمة بأي عملية تعيين في غياب رئيس للجمهورية، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية السابق ميشال عون سبق أن اقترح في حديثٍ تلفزيونيّ تعيين حارس قضائي لمصرف لبنان في حال تراجع نائب الحاكم الأول وسيم منصوري عن تولّي المسؤوليّة.

بدورها، وصفت مصادر "الكتائب اللبنانية" ما يحصل بملف حاكمية المصرف المركزي بـ"الإبتزاز"، مؤكدة أنه لا يحق لحكومة تصريف الأعمال تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان في ظلّ غيابِ رئيس الجمهورية.