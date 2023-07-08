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لبنان

ترقّبوا.. إليكم ما ستشهده المصارف خلال أيّام

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-07-2023 | 14:02
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رجَّحت مصادر مصرفيّة أن يتراجع حجم تقديم الطلبات على منصّة "صيرفة" خلال الأيام المُقبلة بسبب مخاوف من حصول خضّة إدارية داخل مصرف لبنان بعد إعلان نواب حاكمه رياض سلامة نيّتهم الإستقالة قريباً في حال لم يجر تعيين خلف للأخير قبل 31 تموز الجاري.
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وبحسب المصادر، فإنَّ هناك تردداً كبيراً لدى للمستفيدين من "صيرفة"، إذ يخشون حصول أمرٍ طارئ في مصرف لبنان يؤدي إلى فقدانهم أموالهم التي أودعوها في المصارف بغية تحويلها إلى دولار إستناداً لسعر المنصَّة.

ووفقاً للمصادر، فإنَّ مصارف عديدة أبلغت عملاءها قبل أيام بمواعيد مسبقة خلال الأسبوع المُقبل لإنجاز معاملات "صيرفة"، إلا أنه ليس مؤكداً ما إذا كان المستفيدون من المنصَّة سيحضرون إلى المصارف لإتمام الأمر.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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