جريصاتي يكشف رسالة من "حزب الله" بشأن ملف تعيين حاكم لمصرف لبنان.. ماذا قال؟

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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"MTV"، اليوم السبت، قال جريصاتي: "تبلّغنا من حزب الله رفضه المشاركة في أي جلسة حكومية تهدف الى تعيين حاكم جديد أو اعضاء في المجلس العسكري، أما إذا كانت هذه مسرحية بين بري وميقاتي، واذا أراد الثنائي طرح مسألة الشراكة بالنظام، فليفعل ولكن ليس بالشكل الخاطئ الذي يتم فيه الآن باضطهاد الطائف وحقوق المسيحيين فيه. كذلك، على ميقاتي الانتباه من أن طرح هذه المسألة يمكن أن تأخذه الى مكان خطير".وأكد جريصاتي أن هناك استحالة قانونية لتعيين حاكم جديد بغياب رئيس للجمهورية وحكومة تصريف أعمال، كما لا يمكن تأجيل قَسَم اليمين لأنه ليس إجراء شكلياً، مستطرداً: "وبما أن لا شيء اسمه تمديد تقني بحجة تسيير المرفق العام في المصرف المركزي، الحل يكمن إما بتعيين حارس قضائي يختاره القضاء العدلي أو مدير موقت لمصرف لبنان يعينه القضاء الاداري".