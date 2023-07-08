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لبنان

رسمياً.. إطلاق "سيارة ليرة" اللبنانيّة في وسط بيروت

Lebanon 24
08-07-2023 | 15:01
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نظمّت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي، حفل إطلاق أوّل سيارة كهربائية صنعت في لبنان، وهي سيارة أُطلق عليها تسمية "ليرة" من تصميم المهندس هشام الحسامي.

وأقيم الحفل برعاية وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، في ساحة العازاريّة أمام مبنى وزارة الاقتصاد والتجارة في وسط بيروت، في حضور حشد من الشخصيات.
وألقى سلام كلمة اعتبر فيها أنّ "مهندس سيارة ليرة هشام الحسامي هو مثال فعليّ للابتكار والابداع في لبنان"، وقال: "نحن اليوم نطلق سيارة ليرة، وهي حلم تحوّل إلى حقيقة، في بلدٍ متدهور على جميع الأصعدة". وحيّا "إرادة الحسامي الصّلبة، الّتي من خلالها استطاع تصنيع هذه السيارة دون أيّ مساعدة، بالرغم من جميع الصعوبات والتّحديات."
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وأضاف: "إذا تحلّت كلّ الطبقة السياسية، والمؤسسات، والشركات، واللبنانيين أجمع، بإرادة مثيلة، فلبنان حتمًا سينهض ويزدهر من جديد".

كذلك أعرب سلام عن "إيمانه الثابت بأنّ لبنان سيعود أقوى وأجمل من أي وقت مضى، بوجود مواطنين طموحين ومثابرين ومبدعين، وإطلاق هذه السيارة خير دليل على ذلك". وشكر سلام أخيرا لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي، مشاركتها ودعمها لحفل إطلاق سيارة ليرة".

وكان "لبنان24" نشر مقالاً خلال شهر آذار الماضي، سرد فيه مواصفات تلك السيارة.. للإطلاع على التفاصيل.. إضغط هنا
 

 
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