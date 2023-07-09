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لبنان

مرجع روحي بارز: "يستحو بقا"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-07-2023 | 01:15
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كشف مرجع روحي بارز أمام زواره أنه لم يفاجأ أبداً ببيان نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة والذين لوّحوا فيه بالإستقالة في حال لم يصر إلى تعيين حاكم أصيل للمصرف المركزي.
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وفي سياق كلامه، قال المرجع: "للأسف لا أحد يتحمل مسؤوليته اليوم من أهل السياسة، ومن البديهي ألا يتحمل الموظف أيضاً المسؤولية على غرار حكامه".
ونبّه النواب الذين ينتقدون موقف نواب الحاكم "لكونهم منذ إنتخابهم لم يتحملوا أي مسؤولية نهائياً لناحية اقرار القوانين الإصلاحية لحل الأزمة المالية والإقتصادية، أما التلكؤ الأكبر وعدم تحمل المسؤولية الوطنية لديهم فكان مدوياً في عدم إنتخاب رئيس للجمهورية على مدى 9 أشهر و12 جلسة".
وختم المرجع: "لا يحق للنواب إنتقاد قرار وبيان نواب الحاكم والتحدث شعبوياً عنه ودعوتهم لتحمل مسؤولياتهم. فليتحملوا هم قبل نواب الحاكم مسؤولياتهم ويستحوا بقا".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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