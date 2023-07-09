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لبنان

"الحزب والتيار": التسوية المستحيلة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-07-2023 | 01:45
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تفيدُ مصادر مطلعة أنّ "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" يسعيان الى البناء على القضايا المشتركة والاضاءة عليها في الاعلام لايقاف حملة التخوين المتبادلة والتي يصعب السيطرة عليها بين جمهوري الحزبين.
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وبحسب المصادر، فإن هناك محاولات للوصول إلى تسوية حول بعض القضايا التي لا علاقة لها بالاستحقاق الرئاسي، لكن هناك صعوبة جدية في ذلك، إذ أن اعادة بناء الثقة يحتاج الى أجواء سياسية مختلفة.
وتقول المصادر إن اتفاق الفريقين على رفض تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان عبر الحكومة الحالية، لا يشكل قاعدة متينة يمكن البناء عليها والاستثمار فيها إعلامياً.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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