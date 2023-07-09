تخوّف من "مواجهة" مع "إسرائيل" لتحريك الملف الرئاسيّ

مع عدم إستقرار الوضع الأمنيّ في الجنوب، في ظلّ إستمرار الإستفزازات من جانب العدوّ الاسرائيلي وردات الفعل عليها، أبدى مرجع سياسيّ "تخوّفه الشديد من أنّ يتمّ جرّ البلاد إلى حربٍ مع إسرائيل لإنجاز الإستحقاق الرئاسيّ تحت الأمر الواقع".

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ولفت المرجع إلى أنّ "العمل الأمنيّ قد يكون كفيلاً بتحريك الملف الرئاسيّ، من باب تغيير بعض النواب والكتل لمواقفهم تحت الضغط".