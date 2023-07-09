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لبنان

مغتربون لبنانيون يستغلون حضورهم لهذا الهدف!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-07-2023 | 04:45
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يأتي الكثير من المغتربين للبنان لقضاء العطلة الصيفيّة مع أهلهم، لكن لُوحظ أنّ العديد منهم يستغلّون الفرصة لتجديد جوازات سفرهم، لأنّ الرسوم في الخارج هي بالدولار حصراً، وتصل في بعض الأحيان إلى 500 دولار وأكثر، بينما في لبنان، فإنّ الكلفة هي بالليرة اللبنانيّة.
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ويقول أحد المغتربين لـ"لبنان24"، إنّه "على الرغم من أنّه تمّ رفع رسوم جوازات السفر في لبنان، غير أنّها تبقى أقّل كلفة بكثير مقارنة ببلدان الإنتشار".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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