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لبنان

وزير سابق كشفَ ما حدثَ بين الحزب "والتيّار" مؤخراً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-07-2023 | 02:45
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كشف آخر تصريحٍ تلفزيونيّ بالأمس للوزير السابق سليم جريصاتي حول ملف حاكمية مصرف لبنان، وجودَ تواصلٍ بين "التيار الوطني الحر" و "حزب الله" ولكن من دون تسمية ذلك بشكلٍ مباشر.

وخلال حديثه، قال جريصاتي: "تبلّغنا من حزب الله رفضه المشاركة في أي جلسة حكومية تهدف الى تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان أو أعضاء في المجلس العسكري". وعملياً، فإنّ هذا الكلام، بحسب مصادر سياسية متابعة، يشير إلى أنّ خطوط الإتصال بين "التيار" والحزب قائمة، وأن هناك رسائل تجري بين الطرفين، ما يعني أنَّ العلاقة "غير مقطوعة".
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كذلك، رأت المصادر أنَّ حديث جريصاتي في هذا الإطار يُمثل بشكلٍ غير مباشر موقف رئيس الجمهوريّة السابق ميشال عون كونه من المقرّبين منه ويعمل مستشاراً له. مع هذا، فإنّ إشارات جريصاتي تجاه "حزب الله" تكشف أيضاً عن أنّ هناك إتصالات قائمة بين عون وحارة حريك رغم التباعد القائم بين الجهتين خصوصاً في ملف رئاسة الجمهوريّة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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