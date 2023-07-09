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لبنان

قريباً.. إطلالة لنصرالله في هذا الموعد

Lebanon 24
09-07-2023 | 02:11
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يُطلُّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، بمناسبة الذكرى السنوية السابعة عشرة لِبدء حرب تموز، يوم الأربعاء 12/7/2023 عند الساعة 8:45 دقيقة مساءً.
 
 

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