قريباً.. إطلالة لنصرالله في هذا الموعد

يُطلُّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، بمناسبة الذكرى السنوية السابعة عشرة لِبدء حرب تموز، يوم الأربعاء 12/7/2023 عند الساعة 8:45 دقيقة مساءً.

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