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لبنان

بالأسماء.. نواب يتّجهون إلى قرية الغجر لمواجهة "الحصار الإسرائيلي" هناك

Lebanon 24
09-07-2023 | 02:44
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غرّد النائب ملحم خلف عبر "تويتر" قائلاً: "يتوجه صباح اليوم النواب نجاة عون، الياس جرادي، فراس حمدان و ملحم خلف الى قرية الغجر المحاصرة مِن العدو الإسرائيلي، شجباً لهذا الواقع المستجد ولهذا العدوان الخطير".

وأكد خلف أن الموقف المناسب سيصدر عنهم فور وصولهم الى المنطقة.
 
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