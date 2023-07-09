بالأسماء.. نواب يتّجهون إلى قرية الغجر لمواجهة "الحصار الإسرائيلي" هناك

يتوجه صباح اليوم النواب #نجاة_عون، #الياس_جرادي، #فراس_حمدان و #ملحم_خلف الى قرية #الغجر المحاصرة مِن العدو الإسرائيلي، شجباً لهذا الواقع المستجد ولهذا العدوان الخطير، على أن يصدر عنهم الموقف المناسب فور وصولهم الى المنطقة.@najat_saliba @FirashamdanLB @elias_jarade pic.twitter.com/djqmwHxVP1