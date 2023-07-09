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لبنان

رعد: الحوار هو المعبر الإلزامي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي

Lebanon 24
09-07-2023 | 03:43
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أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، أنّ "المعبر الإلزامي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في ظل المعطيات والظروف الراهنة، هو الحوار للتفاهم حول هذا الأمر، وبديل ذلك، هو تضييع للوقت، وهدر لمصالح البلاد والعباد".
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وخلال رعايته إحتفالاً في بلدة شحور الجنوبية، قال رعد إنّ "الدولة معنية أولاً ودون أي استدعاء بالمبادرة إلى التحرّك الجاد والسريع للقيام بكل ما يؤدي إلى إلزام العدو الصهيوني بالتراجع عن الخطوات والإجراءات التي اقتطع بموجبها الجزء الشمالي اللبناني من بلدة الغجر"، وأضاف: "عندها، ستجد الدولة إلى جانبها كل اللبنانيين والقوى السياسية الوطنية والعديد من الدول والشعوب الصديقة في العالم دعماً لمطلبها وحقها المشروعين".

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