رعد: الحوار هو المعبر الإلزامي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي

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وخلال رعايته إحتفالاً في بلدة شحور الجنوبية، قال رعد إنّ "الدولة معنية أولاً ودون أي استدعاء بالمبادرة إلى التحرّك الجاد والسريع للقيام بكل ما يؤدي إلى إلزام العدو الصهيوني بالتراجع عن الخطوات والإجراءات التي اقتطع بموجبها الجزء الشمالي اللبناني من بلدة الغجر"، وأضاف: "عندها، ستجد الدولة إلى جانبها كل اللبنانيين والقوى السياسية الوطنية والعديد من الدول والشعوب الصديقة في العالم دعماً لمطلبها وحقها المشروعين".