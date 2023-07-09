Advertisement

لبنان

وزيرٌ يخاطب الرئيس نبيه بري بمنشور.. هذا ما قال فيه

Lebanon 24
09-07-2023 | 04:03
A-
A+
Doc-P-1085674-638244980061406686.jpg
Doc-P-1085674-638244980061406686.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس على صفحاته في وسائل التواصل الاجتماعي، متوجهاً الى رئيس مجلس النواب نبيه بري بالقول:

الرئيس نبيه برّي.. الوفاء ُ للوفيّ.. صفنَةُ صَلاةٍ.. في مِثْلِ هذا الْيَوْم من سنة 2005 إتصلَ بي الأخ بلال شرارة، وأَسْبَغَ عليَّ بُشْرى حِلْمِيَّةً، أنَّ دولةَ الرئيس نبيه برّي يُرِيدُ تَعْييني مُديراً عاماً للأبحاثِ والدراسات في مجلس النوّاب. تفاجَأْتُ عِزّاً، دمعْتُ وَجْداً، وكَدَّني عَرَقُ الفَخْرِ، لأمورٍ ثلاثة، أنَّني حِزْتُ ثقة َدولةَ الرئيس، وأنَّ بلال شرارة هو الذي رَشَّحَني وزَكّاني لدى دولتهِ، وأنّني فَرِحْتُ بالمَنْصِب ِوتَهَيَّبْتُ مَسْؤوليَّةَ الخِدْمَةِ الوطنية الجديدَة..! وكانتْ تلكَ الفترة بيْنَ 2005-2006 من أحلى ذكرياتِي وأذْخرِ أيّامِ حَيَاتِي. هي وسامٌ على الصدر والجبين أفخرُ بهِ وأورثُهُ لأولادي ذخراً وطنياً، لأشهدَ ويشهدوا أن لبنان يصنعه الكبار ُ ويصونُهُ الأوادم.. نبيه برّي هو جسْرُ التلاقي في زمنِ الانهياراتِ.. ودعامةُ سقفِ الوطنِ كي لا ينهار على رؤوسنا جميعا ً جميعا ً".
Advertisement

وأضاف: "أَسْتَعِيدُ الْيَوْمَ وَقْفًةَ الوَفاءِ، لأَشْكُرَ روح بلال على محبته. ويوماً بعدَ يوم تعظُمُ ثقةُ دولتِهِ بي أعْمَقَ...أعْمَقَ.. ويعْظُم ُ في قلبي حُبُ هذه القامةِ الوطنيةِ الإستثنائية ِ، التي أرى فيها صلابةَ لبنانَ وصورتَهُ وراسِمَ مستقبلهِ، وسيِّد زمنَهِ الأبيضَ ومجده التاريخي".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-07-09
04:30 | 2023-07-09
06:56 | 2023-07-09
06:54 | 2023-07-09
06:04 | 2023-07-09
06:00 | 2023-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website