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لبنان

قبلان: تعالوا لنتحاور ولا حلّ في هذا البلد بالعناد والأنانيّة

Lebanon 24
09-07-2023 | 04:14
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دعا النائب قبلان قبلان إلى "انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت"، وقال: "البعض يريد خراب البلد وهناك من يعتقد أن البنيان الجديد سيمكن هذا أو ذاك من أن يكون مرشحاً للرئاسة. كذلك، هناك من يرفض اجتماع مجلس النواب والحكومة والهدف هنا هو التعطيل".
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وخلال مناسبة إجتماعية في بلدة مجدل زون الجنوبية، أكد قبلان أن الحكومة مسؤولة عن حاجات الناس وإيجاد حلول لكل الملفات، داعياً جميع الأفرقاء إلى الحوار، وقال: "تعالوا لنجتمع ونلتقي معاً ونحمي بضعنا بعضاً. نحن جاهزون للتطمين، ولا حل في هذا البلد بالعناد والأنانية، ومهما طالت الامور تبقى بداية الحل من اللحظة التي نلتقي بها جميعا على طاولة واحدة يتم الاتفاق فيها على انتخاب رئيس للجمهورية وانتظام المؤسسات وإقامة حكومة جديدة قادرة على القيام بدورها من مبدأ المشاركة دون إلغاء الآخر".
 
 
 
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