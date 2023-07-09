قبلان: تعالوا لنتحاور ولا حلّ في هذا البلد بالعناد والأنانيّة

دعا النائب قبلان قبلان إلى "انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت"، وقال: "البعض يريد خراب البلد وهناك من يعتقد أن البنيان الجديد سيمكن هذا أو ذاك من أن يكون مرشحاً للرئاسة. كذلك، هناك من يرفض اجتماع مجلس النواب والحكومة والهدف هنا هو التعطيل".

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