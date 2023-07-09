ضو عن البيان الصادر عن نواب حاكم "المركزي": طُلِب منهم

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شدد النائب مارك ضو على أهمية إنتخاب رئيس للجمهورية بدل الإمعان في سياسة التعطيل وفائض القوة وتكريس الترقيعات في القضايا الملّحة.وفي حديث لبرنامج "لقاء الاحد" عبر صوت كل لبنان، أعرب ضو عن استغرابه من البيان الصادر عن نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة وبرأيه قد "طُلب منهم"، معتبراً أن توقيته "يكشف النوايا فهو يأتي بعد صمت دام سنوات اعتمده نواب الحاكم تجاه الإنهيار والتعاميم وكل الفبركات المالية ليتنصلوا اليوم من المسؤولية على مسافة أيام من شغور المنصب ما يكشف محاولة لتثبيت مخرج".كما تعهد بالمواجهة من باب الاعتراض والطعن والذهاب لمجلس شورى الدولة في حال استقالة نواب الحاكم.ودعا ضو الى تحرير سعر الصرف والذهاب نحو إعتماد سعر الدولار الحقيقي لافتا الى أن منصة "صيرفة" لا تخدم سوى المصارف ومجموعة صرافين وشركات تحويل أموال وهي برطلة للقطاع العام.