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لبنان

عند الحدود الجنوبيّة.. هذا ما فعلته قوّة إسرائيليّة صباحاً

Lebanon 24
09-07-2023 | 04:50
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نفذت قوّة إسرائيليَّة معادية دوريّة عند الطريق العسكري المحاذية للجدار العازل ما بين تلال العديسة وبوابة فاطمة مقابل بلدة كفركلا وصولاً إلى جسر الخرار مقابل سهل مرجعيون وتلة الشريفي خراج بلدة الخيام.
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ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الجنوب، فقد عمِلت عناصر الدورية على تفقد أجهزة المراقبة المثبتة على هذا الجدار، وتزامن ذلك مع دوريات إسرائيليّة على الطرقات العسكرية في البساتين المحيطة بمستعمرة المطلة وصولاً حتى تلة الرياق المشرفة على العديسة وكفركلا.
 
وفي الجانب اللبناني، نفذ الجيش دوريات مراقبة بالتنسيق مع قوّات "اليونيفيل" وذلك تحسباً لأي طارئ وبهدف الحفاظ على الأمن. 
 
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