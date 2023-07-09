سليمان: الفراغ يتمدد إلى عقول وقلوب المرجعيات المدنية

غرد الرئيس ميشال سليمان عبر حسابه على "تويتر": "أحد مبارك. الفراغ يتمدد ليس فقط إلى المواقع الرسمية والمؤسسات، بل إلى عقول وقلوب المرجعيات المدنية المعنية بالوضع ليطال حياة الناس وطموحات الشباب المقيم الا للمهاجرين من بينهم".

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