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لبنان

سليمان: الفراغ يتمدد إلى عقول وقلوب المرجعيات المدنية

Lebanon 24
09-07-2023 | 05:30
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غرد الرئيس ميشال سليمان عبر حسابه على "تويتر": "أحد مبارك. الفراغ يتمدد ليس فقط إلى المواقع الرسمية والمؤسسات، بل إلى عقول وقلوب المرجعيات المدنية المعنية بالوضع ليطال حياة الناس وطموحات الشباب المقيم الا للمهاجرين من بينهم".
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