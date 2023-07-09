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لبنان

قاووق: الحوار المطروح محصور ببند واضح هو انتخاب رئيس للجمهورية

Lebanon 24
09-07-2023 | 05:35
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رأى عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق، أن "لبنان يمر بمرحلة حساسة واستثنائية تحتاج إلى قرارات مسؤولة وشجاعة لإنقاذ البلد ووقف الانهيار والتخفيف من معاناة اللبنانيين، وهذا لا يكون إلا بالحوار والتوافق والتلاقي، وأما رفض الحوار، فهذا يعني الإصرار على التعطيل والتأزيم وتضييع الوقت وهدر الفرص، وهذا الذي أوصل البلد إلى حالة من الجمود".
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وأكد خلال رعايته حفل التكليف السنوي الذي أقامه الحزب وكشافة الإمام المهدي للفتيات اللواتي بلغن سن التكليف الشرعي في بلدة الصوانة الجنوبية، أن "حل أزمة الاستحقاق الرئاسي، ينتظر تجاوز نزعة التحدي من أصحاب الرهانات الخاسرة".

وأشار إلى أن "هناك حالة من الجمود تسيطر على الملف الرئاسي، ولكن الطريق غير مسدود، ونحن نُصر على خيار إكمال طريق الحوار، لأن اليأس ممنوع".

وشدد على أن "الحوار المطروح محصور ببند واضح هو انتخاب رئيس للجمهورية، وأي كلام آخر عن تعطيل الطائف، فهو كلام باطل يراد منه باطل".

وختم قاووق، مؤكداً أننا "لسنا يائسين من الوصول إلى صيغة توافقية لإنقاذ البلد".
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