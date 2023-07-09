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لبنان

تيمور جنبلاط: مصاعب البلاد تتطلب المزيد من التعاون

Lebanon 24
09-07-2023 | 06:56
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توجه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط بالشكر إلى جميع الذين قدّموا التهنئة بانتخابه رئيساً للحزب وبنجاح أعمال المؤتمر العام التاسع والأربعين، حضوراً واتصالاً ومراسلةً، من مرجعيات وشخصيات ومسؤولين سياسيين ورسميين من لبنان والخارج، ورجال دين وفاعليات وجمعيات ومؤسسات، ووفود بلدية وشعبية وشبابية ونسوية ورياضية وكشفية وتربوية وحزبية ومن مختلف التوجهات الاجتماعية وكل المناطق اللبنانية، معرباً عن خالص الامتنان والتقدير لمشاعر المحبة والوفاء، مؤكداً أن المصاعب الكبيرة التي تواجهها البلاد إنما المطلوب إزاءها المزيد من الجهد ولقاءات العمل والمتابعة والتعاون لمحاولة الخروج من نتائجها القاسية على الجميع.
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