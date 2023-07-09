إلغاء الاحتفالات بعيد القديس شربل في بقاعكفرا

أعلن رئيس بلدية بقاعكفرا ايلي مخلوف، الغاء كافة مظاهر الاحتفاليات المفرحة التي درجت العادة على احيائها سنويا في مناسبة عيد القديس شربل، وقال في بيان: "تحسّساً من بلدية بقاعكفرا وسائر اهالي البلدة بهول جريمة القرنة السوداء وآلامها على اهالي الضحيتين الشهيدين هيثم ومالك طوق، وعلى سائر ابناء المنطقة، وتضامناً معهم وتعبيراً عن مشاعر العزاء الاخوية، تعلن البلدية الغاء جميع مظاهر الاحتفاليات المفرحة التي درجت العادة على احيائها سنويّاً في مناسبة عيد القديس شربل، وحصر المناسبة بمحطات الصلاة والتأملات الروحية التي تتوج بالقداس الالهي الذي يترأسه البطريرك مار بشارة بطرس الراعي مساء السبت 15 تموز الحالي".

Advertisement