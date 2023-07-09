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لبنان

منخفض جويّ متمركز فوق تركيا... هل يُؤثّر على لبنان وتعود الأمطار؟

Lebanon 24
09-07-2023 | 07:21
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية، ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، تنشط الرياح أحيانا ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خلال فترة قبل الظهر خاصة في المناطق الشمالية والداخلية.
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وجاء في النشرة الآتي:
- الحال العامة: طقس صيفي معتدل ومتقلب محليا مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية  بسبب المنخفض الجوي المتمركز فوق تركيا وذلك حتى صباح الثلاثاء حيث من المتوقع ان تلامس درجات الحرارة معدلاتها لشهر تموز اعتبارا من يوم الأربعاء .
- ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تموز تتراوح  بين  24 و32  درجة مئوية  في بيروت. 
- الطقس المتوقع في لبنان:اليوم غائم جزئيا مع نسبة رطوبة مرتفعة وضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح أحيانا ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الشمالية خلال المساء.
 
الإثنين:
 
غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة ، تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، تنشط الرياح أحيانا ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خلال فترة قبل الظهر خاصة في المناطق الشمالية والداخلية.
 
الثلاثاء:غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وتساقط للرذاذ بشكل متفرق في الداخل خلال الفترة الصباحية، يستقر الطقس خلال النهار ويتحول الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة.
 
الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية كما تنخفض نسبة الرطوبة على الساحل. 

- درجات الحرارة المتوقعة:على الساحل من 24 الى 31 درجة ، فوق الجبال من 19 الى 25 درجة، في الداخل من 19 الى 33 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، جنوبية ليلا، سرعتها بين 15 و 45 كم/س 

- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب. 

- الرطوبة النسبية على الساحل:بين   60 و 85 %. 

- حال البحر: مائج اجمالا.  حرارة سطح الماء:  27 درجة. 

- الضغط الجوي:757 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس:  05,35       ساعة غروب الشمس: 19,51 .
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