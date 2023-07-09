الرهبانية المارونية ودعت الاباتي الهاشم والراعي ترأس الجنازة في رشميا

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ودعت الرهبانية اللبنانية المارونية وبلدة رشميا الرئيس العام السابق للرهبانية الاباتي باسيل الهاشم الذي توفي عن عمر ناهز 98 عاما، وترأس المأتم الذي أقيم في دير خشباو غزير البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بمشاركة الرئيس العام للرهبانية اللبنانية الماروني الاباتي هادي محفوظ ومجلس المدبرين وعدد من المطارنة والقائم بأعمال السفارة البابوية والنائبين راجي السعد وشوقي الدكاش والنائب السابق نعمة الله ابي نصر وعدد كبير من الرهبان والراهبات وأفراد عائلة الهاشم يتقدمهم شقيقه إميل والوزير السابق جوزف الهاشم وفاعليات بلدة رشميا.وعدد الراعي مآثر الاباتي الهاشم والمسؤوليات التي تولاها في الرهبانية وصولا إلى انتخابه رئيسا عاما بين عامي 1986 و1992. وقال "الاباتي الهاشم قبل في فكره وقلبه كلام الله وعاش أصعب المسؤوليات، الاباتي الهاشم كان دائما هو هو في مركز الرئاسة أم في حالة الراهب العادي راهبا بكل معنى الكلمة وصاحب نبل، وهذا كله يدل على أنه عاش حياته الرهبانية بإقتناع وفي حالة شكر دائم لله الذي في سر تدبيره منحه شيخوخة متقدمة جاورت المئة سنة".وبعد انتهاء الجنازة حمل الرهبان على أكتافهم جثمان الاباتي الهاشم في موكب دار حول الدير، قبل الانتقال إلى بلدة رشميا حيث إستوقفه الاهالي في وسط البلدة في ظل لافتات رفعت في المكان تشيد بمزايا الاباتي الذي أغنى الرهبانية ورشميا والوطن بإرثه وتاريخه الوطني ووفائه. وحمل الاهالي النعش على الاكتاف بعد كلمة رثاء ألقتها رئيسة مدرسة الراهبات الانطوانيات الاخت رولا فغالي ورئيس بلدية رشميا منصور مبارك، وتوجهوا إلى دير مار يوحنا المعمدان حيث ترأس صلاة البخور الاباتي محفوظ يحيط به المدبرون الآباء جورج حبيقة، ميشال ابو طقة، طوني فخري، طوني عيد، رئيس دير مار يوحنا الاب انطوان بدر، الاب الياس صياح والأب إدمون ايليا، وبعدها ووري الاباتي الهاشم في مدفن الدير بمشاركة حشد من أبناء رشميا والجبل يتقدمهم النائب راجي السعد. وفي وقت لاحق، وصل رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني الامير طلال ارسلان وقدم التعازي على رأس وفد حزبي.